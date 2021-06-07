В Пакистане более 30 человек погибли и 60 пострадали при столкновении двух поездов

По его данным, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как сообщил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

Усман Абдулла, представитель местной власти, подтвердил столкновение двух поездов и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками.

В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены".

На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.