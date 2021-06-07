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В Пакистане фургон сорвался в пропасть, семеро погибших

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Пакистан, Понедельник 07 июня 2021 06:02
В Пакистане фургон сорвался в пропасть, семеро погибших Фото: В Пакистане микроавтобус сорвался в пропасть (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Семь человек погибли в результате падения пассажирского микроавтобуса в пропасть на северо-западе Пакистана. Еще трое травмированы.

Об этом сообщает AP.

Представитель спасательной службы Пакистана Ахмед Файзи заявил, что фургон упал в реку Сирена в провинции Хайбер-Пахтунхва. По его словам, очевидно, фургон двигался с чрезмерной скоростью и не успел затормозить перед резким поворотом.

Уточняется, что среди погибших - четверо мужчин, две женщины и один мальчик. В результате ДТП травмы получили трое детей, их госпитализировали.

Напомним, в Турции автобус с туристами попал в ДТП. Несколько человек получили травмы, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Египте также погибли туристы.

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