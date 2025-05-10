Пакистан залишив частину Індії без електроенергії через кібератаки, - ЗМІ

В кількох штатах Індії зафіксовано блекаут. Влада Пакистану стверджує, що вивела з ладу більшість індійської електромережі шляхом кібератак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Geo, The Indian Express та The Times of India.
За даними джерел у сфері безпеки, Пакистан вивіз з ладу 70% індійської електромережі через кібератаку.
При цьому жителів Індії раніше попереджали про можливі хакерські атаки.
У двох районах індійського штату Джамму і Кашмір на тлі напруженості з Пакистаном повністю відключили електроенергію. Аналогічний блекаут введено в місті Джаландхар на тлі виявлення у повітрі БПЛА.
Зіткнення між двома ядерними державами тривають з середи і, за оцінками, є найсерйознішими за останні майже 30 років. Обидві сторони регулярно обмінюються обстрілами на тлі давнього територіального конфлікту через регіон Кашмір.
Як повідомив речник Збройних сил Пакистану генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі, Індія використала літаки для запуску ракет класу "повітря-земля" по базах Нур Хан, Мурид і Шоркот. Зазначається, що одна з авіабаз розташована у місті Равалпінді, неподалік від Ісламабада, а дві інші - у провінції Пенджаб, що межує з Індією.
За словами Чаудрі, лише кілька ракет змогли оминути системи ППО, і, за попередньою оцінкою, вони не влучили у жодні об’єкти.
Згідно з оцінками, які наразі не пройшли незалежної перевірки, з початку ескалації загинуло щонайменше 48 людей по обидва боки кордону.
Нагадаємо, що між Індією та Пакистаном активно посилюються бойові дії.
Цієї ночі індійська армія вдарила ракетами по кількох військових базах Пакистану. На місці прильотів спалахнули пожежі.
У відповідь Пакистан почав масштабну військову операцію проти Індії.
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