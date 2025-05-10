Пакистан залишив частину Індії без електроенергії через кібератаки, - ЗМІ

В кількох штатах Індії зафіксовано блекаут. Влада Пакистану стверджує, що вивела з ладу більшість індійської електромережі шляхом кібератак.

За даними джерел у сфері безпеки, Пакистан вивіз з ладу 70% індійської електромережі через кібератаку.

При цьому жителів Індії раніше попереджали про можливі хакерські атаки.

У двох районах індійського штату Джамму і Кашмір на тлі напруженості з Пакистаном повністю відключили електроенергію. Аналогічний блекаут введено в місті Джаландхар на тлі виявлення у повітрі БПЛА.

Наймасштабніші бої за 30 років

Зіткнення між двома ядерними державами тривають з середи і, за оцінками, є найсерйознішими за останні майже 30 років. Обидві сторони регулярно обмінюються обстрілами на тлі давнього територіального конфлікту через регіон Кашмір.

Як повідомив речник Збройних сил Пакистану генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі, Індія використала літаки для запуску ракет класу "повітря-земля" по базах Нур Хан, Мурид і Шоркот. Зазначається, що одна з авіабаз розташована у місті Равалпінді, неподалік від Ісламабада, а дві інші - у провінції Пенджаб, що межує з Індією.

За словами Чаудрі, лише кілька ракет змогли оминути системи ППО, і, за попередньою оцінкою, вони не влучили у жодні об’єкти.

Згідно з оцінками, які наразі не пройшли незалежної перевірки, з початку ескалації загинуло щонайменше 48 людей по обидва боки кордону.