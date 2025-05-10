Пакистан оставил часть Индии без электроэнергии из-за кибератаки, - СМИ

В нескольких штатах Индии зафиксирован блэкаут. Власти Пакистана утверждают, что вывели из строя большинство индийской электросети путем кибератак.

По данным источников в сфере безопасности, Пакистан вывел из строя 70% индийской электросети из-за кибератаки.

При этом жителей Индии ранее предупреждали о возможных хакерских атаках.

В двух районах индийского штата Джамму и Кашмир на фоне напряженности с Пакистаном полностью отключили электроэнергию. Аналогичный блэкаут введен в городе Джаландхар на фоне обнаружения в воздухе БПЛА.

Самые масштабные бои за 30 лет

Столкновения между двумя ядерными державами продолжаются со среды и, по оценкам, являются самыми серьезными за последние почти 30 лет. Обе стороны регулярно обмениваются обстрелами на фоне давнего территориального конфликта из-за региона Кашмир.

Как сообщил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, Индия использовала самолеты для запуска ракет класса "воздух-земля" по базам Нур Хан, Мурид и Шоркот. Отмечается, что одна из авиабаз расположена в городе Равалпинди, недалеко от Исламабада, а две другие - в провинции Пенджаб, которая граничит с Индией.

По словам Чаудри, лишь несколько ракет смогли обойти системы ПВО, и, по предварительной оценке, они не попали ни в какие объекты.

Согласно оценкам, которые пока не прошли независимую проверку, с начала эскалации погибло по меньшей мере 48 человек по обе стороны границы.