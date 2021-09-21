Пакистан не спешит признавать правительство талибов в Афганистане, - глава МИД

Талибам придется приложить усилия, чтоб добиться мирового признания их правительства в Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Он отметил, что страны будут следить за развитием событий в Афганистане, прежде чем рассмотрят вопрос о признании правительства талибов.
"Я не думаю, что на данном этапе кто-то спешит признавать", - отметил он.
Напомним, что талибы настаивают на возвращении мужчин и мальчиков в школы Афганистана. Речь идет об учениках и о педагогах мужского пола, при этом женщины не упоминаются.