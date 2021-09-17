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Талибы приказали ученикам и педагогам мужского пола вернуться в школы

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Афганистан, Пятница 17 сентября 2021 18:22
Талибы приказали ученикам и педагогам мужского пола вернуться в школы Фото: Талибы приказали ученикам и педагогам мужского пола вернуться в школы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство образования "Талибана" заявило, что все учащиеся с 6 по 12 класс и учителя мужского пола должны возобновить занятия по всему Афганистану. Они должны вернуться в школу в субботу, 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В заявлении талибов, не упоминаются девочки этого возраста, и отсутствие указаний подчеркивает сохраняющиеся опасения, что талибы могут ввести ограничения для девочек и женщин.

После прихода к власти в прошлом месяце талибы разрешили девочкам с первого по шестой класс возобновить занятия. При этом в 1990-х годах, когда в Афганистане правили талибы, они запрещали девочкам и женщинам посещать школу и работать.

В некоторых провинциях женщинам до сих пор не разрешают продолжать работать, исключение составляют женщины, работавшие в департаментах здравоохранения, больницах и в сфере образования.

Напомним, талибы исключили из учебных программ университетов предметы, которые противоречат законам ислама.

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