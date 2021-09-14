США изучают роль Пакистана в захвате Афганистана талибами

Администрация США намерена дать оценку той роли, которую Пакистан сыграл в поддержке радикального движения "Талибан" и событий в Афганистане. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в свете вывода американских сил из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

По его словам, власти США намерены "рассмотреть в ближайшие дни или недели" то, какую "роль сыграл Пакистан в последние 20 лет" в контексте ситуации в Афганистане и захвата страны талибами.

Как отметил Блинкен, в Вашингтоне также обсудят вопрос о том, какую роль, с точки зрения США, Пакистану следует "сыграть в Афганистане в ближайшие годы, и что для этого нужно".

Во время выступления госсекретарь отметил, что действия Пакистана "во многих случаях противоречат интересам" США.