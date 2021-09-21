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Пакистан не поспішає визнавати уряд талібів в Афганістані, - глава МЗС

Автор: Наталья Скороход

Талібам доведеться докласти зусиль, щоб домогтися світового визнання їх уряду в Афганістані. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреши.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Він зазначив, що країни стежитимуть за розвитком подій в Афганістані, перш ніж розглянуть питання про визнання уряду талібів.

"Я не думаю, що на даному етапі хтось поспішає визнавати", - зазначив він.

Нагадаємо, що таліби наполягають на поверненні чоловіків і хлопчиків до шкіл Афганістану. Йдеться про учнів та про педагогів чоловічої статі, при цьому жінки не згадуються.

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ТалібанАфганистан