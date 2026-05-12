Пакистан приймав іранські військові літаки за спиною Вашингтона

Що сталося

Через кілька днів після оголошення перемир'я між США та Іраном на початку квітня Тегеран перекинув кілька літаків на пакистанську авіабазу Нур-Хан поблизу Равалпінді. Серед них - іранський розвідувальний RC-130, варіант транспортного літака C-130 Hercules.

Іран також направив цивільні літаки до сусіднього Афганістану. За даними афганського офіцера цивільної авіації, один літак іранської Mahan Air приземлився в Кабулі ще до початку війни і залишився там після закриття іранського повітряного простору. Пізніше його перегнали до аеропорту Герата поблизу іранського кордону.

Пакистан заперечує

Пакистанський чиновник відкинув звинувачення щодо авіабази Нур-Хан, зазначивши, що вона розташована в серці міста і сховати там великий флот літаків від очей громадськості неможливо. Талібанський речник Забіхулла Муджахід також заперечив присутність іранських літаків в Афганістані.

Подвійна гра Ісламабада

Пакистан намагається балансувати між двома сторонами конфлікту - представляючи себе Вашингтону як стабілізуючого посередника, водночас уникаючи кроків, які могли б відштовхнути Тегеран або Китай.

Китай постачає близько 80% пакистанського озброєння і публічно вітав роль Ісламабада у налагодженні непрямих контактів між США та Іраном.

Останні вимоги Ірану

Згідно з іранським державним телебаченням, остання іранська пропозиція щодо завершення війни включає виплату американських воєнних репарацій, визнання іранського суверенітету над Ормузькою протокою та скасування санкцій.