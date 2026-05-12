Пакистан принимал иранские военные самолеты за спиной Вашингтона

Пока Пакистан позиционировал себя как дипломатический посредник между Тегераном и Вашингтоном, он тайно разрешил иранским военным самолетам стоять на своих авиабазах - потенциально защищая их от американских ударов. Об этом сообщают американские чиновники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Что произошло
Через несколько дней после объявления перемирия между США и Ираном в начале апреля Тегеран перебросил несколько самолетов на пакистанскую авиабазу Нур-Хан вблизи Равалпинди. Среди них - иранский разведывательный RC-130, вариант транспортного самолета C-130 Hercules.
Иран также направил гражданские самолеты в соседний Афганистан. По данным афганского офицера гражданской авиации, один самолет иранской Mahan Air приземлился в Кабуле еще до начала войны и остался там после закрытия иранского воздушного пространства. Позже его перегнали в аэропорт Герата вблизи иранской границы.
Пакистан отрицает
Пакистанский чиновник отверг обвинения в отношении авиабазы Нур-Хан, отметив, что она расположена в сердце города и спрятать там большой флот самолетов от глаз общественности невозможно. Талибанский представитель Забихулла Муджахид также отрицал присутствие иранских самолетов в Афганистане.
Двойная игра Исламабада
Пакистан пытается балансировать между двумя сторонами конфликта - представляя себя Вашингтону как стабилизирующего посредника, одновременно избегая шагов, которые могли бы оттолкнуть Тегеран или Китай.
Китай поставляет около 80% пакистанского вооружения и публично приветствовал роль Исламабада в налаживании косвенных контактов между США и Ираном.
Последние требования Ирана
Согласно иранскому государственному телевидению, последнее иранское предложение по завершению войны включает выплату американских военных репараций, признание иранского суверенитета над Ормузским проливом и отмену санкций.
Ранее Bloomberg сообщало, что мировые запасы нефти начали стремительно сокращаться на фоне войны в Иране и фактического блокирования Ормузского пролива. По оценкам Morgan Stanley, в марте-апреле глобальные запасы нефти уменьшались почти на 4,8 млн баррелей в сутки.
Наибольшие риски дефицита топлива возникли в странах Азии, которые зависят от импорта нефти, а также в Европе, где быстро сокращаются запасы авиационного топлива.