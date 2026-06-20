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Іран може відмовитися від ядерних переговорів зі США у Швейцарії

15:05 20.06.2026 Сб
2 хв
Чому Тегеран задумався над виходом із переговорного процесу?
aimg Марія Науменко
Іран може відмовитися від ядерних переговорів зі США у Швейцарії Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
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Переговори, від яких залежить майбутнє іранської ядерної програми, опинилися під загрозою зриву через нову ескалацію між Ізраїлем та "Хезболлою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Тегеран наполягав, щоб домовленості зі США передбачали припинення ізраїльських військових операцій у Лівані.

Натомість, як зазначено джерело, ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах "Хезболли" після того, як угруповання випустило понад 50 снарядів по позиціях ЦАХАЛ на півдні Лівану.

Через відновлення бойових дій іранська сторона вирішила не направляти свою делегацію до Швейцарії, де мав відбутися новий етап переговорів.

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Наразі сторони не оголосили нової дати зустрічі. Водночас у Швейцарії заявили, що підготовка до переговорів триває, а у Білому домі запевнили, що американська делегація готова вирушити на перемовини, щойно з'явиться така можливість.

Водночас в Ірані покладають провину за загострення в Лівані на Вашингтон. Речник МЗС країни Есмаїл Багаї заявив, що США несуть "пряму відповідальність" за дії Ізраїлю та розвиток подій у регіоні.

Попри тимчасове перемир'я між США та Іраном, сторони все ще мають узгодити ключові питання, пов'язані з іранською ядерною програмою. Експерти зазначають, що на досягнення повноцінної угоди може знадобитися значно більше часу, ніж передбачені нинішніми домовленостями 60 днів.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, раніше Axios повідомляв, що спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть провести у Швейцарії переговори з іранськими чиновниками щодо майбутнього ядерної програми Тегерана.

Посередником у перемовинах мав виступити прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдул Рахман аль-Тані.

Передбачалося, що зустріч стане одним із кроків до реалізації підписаного цього тижня меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон готовий вдатися до жорсткіших дій у разі провалу переговорів щодо іранської ядерної програми.

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