Пакистан анонсировал технические переговоры между США и Ираном в Швейцарии

Завтра в воскресенье, 21 июня, в Швейцарии пройдут технические переговоры между США и Ираном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует вылететь на встречу уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Пакистана в соцсети Х и издание CNN .

Как рассказали в пакистанском министерстве, "переговоры на техническом уровне" должны состоятся на швейцарском горном курорте Бюргершток, и в обсуждениях в качестве посредников примут участие представители Пакистана и Катара.

"Пакистан продолжает содействовать этому процессу в качестве посредника с целью продвижения договоренностей, достигнутых в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимани", - говорится в заявлении.

На данный момент Иран и США уже подтвердили, что направляют делегации на швейцарские переговоры, несмотря на то, что продолжающиеся боевые действия Израиля в Ливане угрожают сорвать дипломатический процесс.

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Тем временем источник CNN сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, в рамках подготовки к переговорам отправится в Швейцарию уже сегодня. Время его отъезда пока неизвестно.

При этом спецпосланик президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже находятся на месте. Они занимаются техническими аспектами переговоров.

"Мы спланируем переговоры, когда прибудут представители иранского правительства, а также правительства Катара и Пакистана. Это может произойти уже завтра, но такие вещи всегда немного меняются", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос о своем графике.

Он добавил, что планы его поездки, которые изменились за последнюю неделю, представляют собой "тонкий координационный танец", в котором необходимо учитывать "дипломатические протоколы".

Также CNN отмечает, что сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел встречу главой МВД Пакистана Мохсином Накви. Пакистанский чиновник пытался убедить Иран в том, что страна может оставаться за столом переговоров, поскольку США оказывают достаточное давление на Израиль, чтобы тот прекратил удары по Ливану.

Добавим, что ливанский конфликт стал ключевым препятствием на начальном этапе 60-дневного периода, который необходим сторонам для достижения финальной сделки о прекращении войны.