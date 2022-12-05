Пакистан купуватиме російську нафту зі знижкою

Росія також постачатиме до Пакистану бензин і дизельне паливо зі знижкою, заявив Малик на брифінгу в Ісламабаді.

Він не уточнив ціну на російську нафту зі знижкою і не сказав, чи імпорт відповідатиме обмеженню в 60 доларів за барель, введеному багатими країнами G7 і ЄС на російську морську нафту з цього тижня у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Москва заявила, що не продаватиме газ країнам, які дотримуються обмеження.

"Їх уряд також запропонував Пакистану розпочати переговори щодо довгострокових контрактів на купівлю зрідженого природного газу (ЗПГ)", - сказав він, додавши, що Ісламабад уже веде переговори з російськими приватними компаніями щодо імпорту ЗПГ.

Малік очолив делегацію до Москви 28 листопада.

Пакистан не може закуповувати ЗПГ на міжнародному ринку, оскільки спотові ціни залишаються за межами його цінового діапазону, а постачання за довгостроковими угодами залишаються недостатніми для задоволення зростаючого попиту.

У зв'язку із виснаженням місцевих запасів газу країна почала нормувати постачання побутовим та комерційним споживачам. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що постачання нафти залишаються незадовільними через труднощі з оплатою імпорту.

Нафта та енергоносії становлять найбільшу частину витрат на імпорт Пакистану.

Через валютні резерви, що становили всього 7,5 млрд доларів станом на 25 листопада, яких ледве вистачило на трохи більше місяця імпорту, і дефіциту рахунку поточних операцій, що зростає, економіка Південної Азії зіткнулася з кризою платіжного балансу.

Москва та Ісламабад теж давно і без особливого успіху працюють над проектом газопроводу.