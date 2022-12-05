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Пакистан будет покупать российскую нефть со скидкой

Фото: Россия будет продавать Пакистану нефть со скидкой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия будет продавать сырую нефть Пакистану по сниженной цене, заявил министр нефти Пакистана Мусаддик Малик, через несколько дней после того, как он возглавил правительственную команду в Москве для переговоров по сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия также будет поставлять в Пакистан бензин и дизельное топливо со скидкой, заявил Малик на брифинге в Исламабаде.

Он не уточнил цену на российскую нефть со скидкой и не сказал, будет ли импорт соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель, введенному богатыми странами G7 и ЕС на российскую морскую нефть с этой недели в связи с вторжением России в Украину. Москва заявила, что не будет продавать газ странам, которые соблюдают ограничение.

"Их правительство также предложило Пакистану начать переговоры о долгосрочных контрактах на покупку сжиженного природного газа (СПГ)", - сказал он, добавив, что Исламабад уже ведет переговоры с российскими частными компаниями об импорте СПГ.

Малик возглавил делегацию в Москву 28 ноября.

Пакистан не может закупать СПГ на международном рынке, поскольку спотовые цены остаются за пределами его ценового диапазона, а поставки по долгосрочным сделкам остаются недостаточными для удовлетворения растущего спроса.

В связи с истощением местных запасов газа страна начала нормировать поставки бытовым и коммерческим потребителям. Местные СМИ также сообщают, что поставки нефти остаются неудовлетворительными из-за трудностей с оплатой импорта.

Нефть и энергоносители составляют наибольшую часть расходов на импорт Пакистана.

Из-за валютных резервов, составлявших всего 7,5 млрд долларов по состоянию на 25 ноября, которых едва хватило на чуть более месяца импорта, и растущего дефицита счета текущих операций экономика Южной Азии столкнулась с кризисом платежного баланса.

Москва и Исламабад тоже давно и без особого успеха работают над проектом газопровода .

Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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