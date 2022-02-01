Пакеты "маечки" запретят в магазинах через месяц

Пакеты с толщиной стенки менее 50 микрометров будут запрещены для распространения в магазинах и заведениях общественного питания с марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец .

Чиновник рассказал, что 1 февраля вступило в силу постановление правительства Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты. Документ касается пластиковых пакетов толщиной стенки более 50 микрометров. Это большие пакеты, которые люди покупают на кассах в супермаркетах, чтобы донести товары домой. На пакеты "маечки" такое регулирование не распространяется.

"Постановление Кабмина устанавливает цены на большие пакеты 7-15 килограммов, а не на сверхтонкие или сверхлегкие. Потому что пакеты "маечки" после 9 марта будут запрещены для распространения вообще", - добавил он.