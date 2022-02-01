Пакети "маєчки" заборонять у магазинах через місяць

Пакети з товщиною стінки менше 50 мікрометрів будуть заборонені для розповсюдження в магазинах і закладах громадського харчування з березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець .

Чиновник розповів, що 1 лютого набрала чинності постанова уряду про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети. Документ стосується саме пластикових пакетів товщиною стінки понад 50 мікрометрів. Це великі пакети, які люди купують на касах у супермаркетах, щоб донести товари додому. На пакети "маєчки" таке регулювання не розповсюджується.

"Постанова Кабміну встановлює ціни на великі пакети 7-15 кілограмів, а не на надтонкі чи надлегкі. Тому що пакети "маєчки" від 9 березня будуть заборонені для розповсюдження взагалі", - додав він.