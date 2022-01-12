UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пакет сдерживания России. США намерены предусмотреть экстренную помощь Украине

Автор: Валерия Полищук

В "Акте о защите суверенитета Украины" предусматривается выделение Украине 500 млн долларов в качестве дополнительной чрезвычайной помощи в случае вторжения России. При этом будет выделено 3 млн выделят на международную военную и образовательную подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора США Джинн Шейхин.

"Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России", - говорится в документе.

При этом США будут продолжать оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.

Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях на случай вторжения РФ в Украину.

Кроме того, президент США Джо Байден введет санкции против России в случае роста эскалации и враждебных действий против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина