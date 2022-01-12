Пакет стримування Росії. США мають намір передбачити екстрену допомогу Україні

В "Акті про захист суверенітету України" передбачається виділення Україні 500 млн доларів в якості додаткової надзвичайної допомоги в разі вторгнення Росії. При цьому буде виділено 3 млн виділять на міжнародну військову та освітню підготовку.

"Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії", - йдеться в документі.

При цьому США продовжуватимуть надавати Україні активну допомогу у сфері безпеки.