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Пакет стримування Росії. США мають намір передбачити екстрену допомогу Україні

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Середа 12 січня 2022 21:53
Пакет стримування Росії. США мають намір передбачити екстрену допомогу Україні Фото: США мають намір передбачити екстрену допомогу Україні (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Валерія Поліщук

В "Акті про захист суверенітету України" передбачається виділення Україні 500 млн доларів в якості додаткової надзвичайної допомоги в разі вторгнення Росії. При цьому буде виділено 3 млн виділять на міжнародну військову та освітню підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сенатора США Джин Шейхін.

"Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії", - йдеться в документі.

При цьому США продовжуватимуть надавати Україні активну допомогу у сфері безпеки.

Нагадаємо, сьогодні у Сенат США внесли законопроект про нові санкції на випадок вторгнення РФ в Україну.

Крім того, президент США Джо Байден введе санкції проти Росії в разі зростання ескалації і ворожих дій проти України.

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