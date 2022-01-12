Пакет стримування Росії. США мають намір передбачити екстрену допомогу Україні
В "Акті про захист суверенітету України" передбачається виділення Україні 500 млн доларів в якості додаткової надзвичайної допомоги в разі вторгнення Росії. При цьому буде виділено 3 млн виділять на міжнародну військову та освітню підготовку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сенатора США Джин Шейхін.
"Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії", - йдеться в документі.
При цьому США продовжуватимуть надавати Україні активну допомогу у сфері безпеки.
Нагадаємо, сьогодні у Сенат США внесли законопроект про нові санкції на випадок вторгнення РФ в Україну.
Крім того, президент США Джо Байден введе санкції проти Росії в разі зростання ескалації і ворожих дій проти України.