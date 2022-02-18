Пакет санкций ЕС против России жестче, чем после оккупации Крыма, - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз подготовил новые санкции против России на случай ее вторжения в Украину. По его словам, санкции будут жестче, чем во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

"Сегодня в Европейском союзе осознают угрозу за нашей восточной границей", - заявил Моравецкий.

Он добавил, что раньше такого осознания не было, поэтому Польша бьет тревогу в ЕС по поводу угрозы неоимперской политики России. Он также сказал, что поступают новые сообщения о скором российском вторжении в Украину.

"Санкции ЕС против России, если она снова вторгнется в Украину, будут жесткими", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что ограничения будут более жесткими, чем те, которые ЕС ввел против России в 2014 году после оккупации Крыма, подчеркнув, что единство Запада сохраняется.