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Пакет санкций ЕС против России жестче, чем после оккупации Крыма, - премьер Польши

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Варшава, Пятница 18 февраля 2022 14:29
Пакет санкций ЕС против России жестче, чем после оккупации Крыма, - премьер Польши Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз подготовил новые санкции против России на случай ее вторжения в Украину. По его словам, санкции будут жестче, чем во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Сегодня в Европейском союзе осознают угрозу за нашей восточной границей", - заявил Моравецкий.

Он добавил, что раньше такого осознания не было, поэтому Польша бьет тревогу в ЕС по поводу угрозы неоимперской политики России. Он также сказал, что поступают новые сообщения о скором российском вторжении в Украину.

"Санкции ЕС против России, если она снова вторгнется в Украину, будут жесткими", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что ограничения будут более жесткими, чем те, которые ЕС ввел против России в 2014 году после оккупации Крыма, подчеркнув, что единство Запада сохраняется.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Кроме того, ЕС готов одобрить полный пакет санкций против России как только это потребуется.

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Польша Санкции против России Евросоюз
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