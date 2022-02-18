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Пакет санкцій ЄС проти Росії жорсткіше, ніж після окупації Криму, - прем'єр Польщі

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Варшава, П'ятниця 18 лютого 2022 14:29
Пакет санкцій ЄС проти Росії жорсткіше, ніж після окупації Криму, - прем'єр Польщі Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз підготував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. За його словами, санкції будуть жорсткішими, ніж під час окупації Криму в 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Сьогодні в Європейському союзі усвідомлюють загрозу за нашим східним кордоном", - заявив Моравецький.

Він додав, що раніше такого усвідомлення не було, тому Польща б'є тривогу в ЄС з приводу загрози неоімперської політики Росії. Він також сказав, що надходять нові повідомлення про швидке російське вторгнення в Україну.

"Санкції ЄС проти Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну, будуть жорсткими", - сказав Моравецький.

Він додав, що обмеження будуть більш жорсткими, ніж ті, які ЄС ввів проти Росії у 2014 році після окупації Криму, підкресливши, що єдність Заходу зберігається.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Крім того, ЄС готовий схвалити повний пакет санкцій проти Росії як тільки це буде потрібно.

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