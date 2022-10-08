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Пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів: у МВФ розповіли про призначення коштів

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Субота 08 жовтня 2022 04:49
Пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів: у МВФ розповіли про призначення коштів Фото: У МВФ розповіли про призначення нового пакета допомоги Україні (imf.org)
Автор: Олег Васьків

Новий пакет фінансування на 1,3 мільярда доларів від МВФ має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного валютного фонду.

"Через понад сім місяців від початку російського вторгнення в Україну гуманітарні та економічні втрати залишаються величезними, що призводить до масштабних і невідкладних потреб у фіскальному та зовнішньому фінансуванні", - пояснили у МВФ передумови для затвердження нового пакету.

При цьому зазначили, що в умовах масового переміщення людей, а також руйнування житла та ключової інфраструктури, за прогнозами, реальний ВВП України скоротиться на 35% у 2022 році порівняно з 2021 роком, а потреби у фінансуванні залишаться дуже великими.

У Фонді вказали, що виплата в рамках програми RFI, еквівалентна 50% від квоти України у МВФ.

"Вона допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, а також відіграватиме роль каталізатора для продовження фінансової підтримки з боку кредиторів і донорів України", - наголосили там.

До слова, для зниження ризиків, пов'язаних з кредитуванням України в нинішніх умовах, двосторонні кредитори й донори зобов’язалися продовжувати підтримку України на відповідних умовах.

Це має забезпечити здатність української сторони обслуговувати вже існуючі кредитні зобов’язання перед МВФ.

Нагадаємо, МВФ виділив 1,3 мільярда доларів у рамках програми Rapid Financing Instrument.

Президент Володимир Зеленський поінформував, що кошти 7 жовтня були надіслані в Україну.

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