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Пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов: в МВФ рассказали о назначении средств

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Суббота 08 октября 2022 04:49
Пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов: в МВФ рассказали о назначении средств Фото: В МВФ рассказали о назначении нового пакета помощи Украине (imf.org)
Автор: Олег Васкив

Новый пакет финансирования на 1,3 млрд долларов от МВФ должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Международного валютного фонда.

"Через более семи месяцев после начала российского вторжения в Украину гуманитарные и экономические потери остаются огромными, что приводит к масштабным и безотлагательным потребностям в фискальном и внешнем финансировании", - пояснили в МВФ предпосылки для утверждения нового пакета.

При этом отметили, что в условиях массового перемещения людей, а также разрушения жилья и ключевой инфраструктуры, по прогнозам, реальный ВВП Украины сократится на 35% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а потребности в финансировании останутся очень большими.

В Фонде указали, что выплата в рамках программы RFI, эквивалентна 50% квоты Украины в МВФ.

"Она поможет удовлетворить срочные потребности платежного баланса, а также будет играть роль катализатора для продолжения финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины", - подчеркнули там.

Для снижения рисков, связанных с кредитованием Украины в нынешних условиях, двусторонние кредиторы и доноры обязались продолжать поддержку Украины на соответствующих условиях.

Это должно обеспечить способность украинской стороны обслуживать уже существующие кредитные обязательства перед МВФ.

Напомним, МВФ выделил 1,3 миллиарда долларов в рамках программы Rapid Financing Instrument.

Президент Владимир Зеленский проинформировал, что средства 7 октября были направлены в Украину .

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