Несуть загрозу для всіх. У МЗС України відреагували на падіння російської ракети у Молдові
У МЗС України відреагували на падіння на території Молдови російської ракети, яку окупанти запустили в сторону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника МЗС Олега Ніколенка.
Він зазначив, що українська сторона постійно говорить про те, що Російська Федерація веде війну не лише проти України, а й Європи.
"Ракетні атаки, які РФ запускає по українським містам з боку Чорного моря, Білорусії, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн", - написав Ніколенко.
За його словами, саме тому важливо, щоб Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони. Оскільки ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по кількох містах України. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з чим деякі регіони зіткнулися з проблемами енерго- та водопостачання.
Крім того, одна з ракет, запущена Росією, впала в Молдові після того, як її збила українська ППО.
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