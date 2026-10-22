Падіння ВВП на 2,4%: економіка України відреагувала на зупинку металургійних комбінатів

Удар по промисловості та транспорту

Найбільше наслідки кризи помітні у промисловості. Переробна галузь у вересні скоротилася на 7%, насамперед через різке падіння металургійного виробництва після зупинки ключових виробників сталі внаслідок російських атак.

У серпні Росія посилила удари по металургійних підприємствах. Після балістичного удару 11 серпня зупинилася "Запоріжсталь", а 25 вересня "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про зупинку меткомбінату до завершення війни. У вересні ситуація дійшла до того, що протягом одного тижня в Україні не було виплавлено жодної тонни сталі – вперше за сто років.

Паралельно різко просіла добувна промисловість - на 12,3%. Однією з головних причин стало скорочення видобутку залізної руди, безпосередньо пов’язаного зі зменшенням металургійного виробництва та проблемами з експортом.

Ще сильніше впав транспорт – на 20%. Через фактичне блокування портів Великої Одеси вантажі доводиться переорієнтовувати на дорожчі та обмежені альтернативні маршрути. При цьому автомобільний транспорт не може повністю замінити море, а залізниця має власні логістичні обмеження.

Таким чином, проблеми металургії уже поширилися на суміжні сектори – видобуток, транспорт і торгівлю. У торгівлі валова додана вартість у вересні скоротилася на 5,5%, зокрема через падіння експорту.

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Прогнози ІЕД до кінця року

За підсумками 2026 року ІЕД очікує падіння реального ВВП приблизно на 0,5%. В інституті попереджають, що показник ще може бути переглянутий, оскільки ситуація в жовтні виглядає гіршою.

Таким чином, наслідки зупинки металургії вже перестали бути проблемою лише окремої галузі. Скорочення виробництва сталі тягне вниз видобуток, експорт, транспорт і, зрештою, загальний показник економіки.

За найгіршого сценарію, якщо металургійні підприємства тривалий час не відновлять роботу, втрати економіки можуть бути значно більшими, і потенційно можуть сягнути 6,5-7% ВВП.