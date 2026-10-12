Атаки РФ на металургійні заводи б'ють по бюджету: втрати податків можуть скласти мільярди

Російські атаки на виробництво та логістику вже призвели до суттєвих втрат для державного бюджету. За дев’ять місяців 2026 року він недоотримав близько 49,5 млрд грн податкових надходжень, а до кінця року ця сума може зрости до 70 млрд грн. За песимістичним сценарієм збитки можуть сягнути 100 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у Forbes Ukraine.

Вплив зупинки ГМК на бюджетні надходження

Одним із факторів подальшого погіршення ситуації стала зупинка великих підприємств гірничо-металургійного комплексу після російських ударів.

Зокрема, зупинилися Південний ГЗК, "Запоріжсталь", "Каметсталь", Ferrexpo та "АрселорМіттал Кривий Ріг". Це створює ризики скорочення податкових платежів як до державного, так і до місцевих бюджетів.

Лише за перше півріччя 2026 року підприємства Метінвесту Південний ГЗК, "Запоріжсталь" та "Каметсталь" сплатили 4 млрд грн податків.

Для Південного ГЗК основною статтею платежів була плата за користування надрами, тому зупинка видобутку може безпосередньо скоротити надходження до бюджету. Водночас підприємства продовжують виплачувати зарплати та пов’язані з ними податки.

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Значним платником податків також залишається й "АрселорМіттал Кривий Ріг". У 2025 році компанія сплатила 8,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, з них 2,6 млрд грн - до місцевих бюджетів.

Загрози для бюджету-2027 та необхідні рішення

У виданні зазначають, що проблема виходить далеко за межі металургії. Російські атаки по підприємствах, енергетиці та логістиці знижують здатність бізнесу прогнозувати роботу і майбутні податкові платежі.

Це створює додаткові ризики вже для бюджету-2027. Його проєкт передбачає 2,8 трлн грн податкових надходжень, однак голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує, що фактичні надходження можуть бути на 90 млрд грн нижчими за план.

"Зростання цін, зарплат і вартості імпорту може збільшувати номінальні надходження, але маємо враховувати і втрати від зруйнованих підприємств, зупинки виробництв і проблем з виконанням експортних контрактів", - зазначив він.

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Щоб підтримати економіку, необхідні державні рішення, зокрема - посилення захисту виробничих об’єктів, стабільне енергопостачання, захист портової та логістичної інфраструктури, прогнозована податкова політика, доступ до довгострокового кредитування та розширення страхування воєнних ризиків, вказує видання.

Таким чином, подальша зупинка великих промислових підприємств, зокрема металургійних, створює для бюджету подвійний ризик: скорочення податкових надходжень уже зараз і зростання розриву між запланованими та фактичними доходами у 2027 році.