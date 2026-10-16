Скорочення квот ЄС на імпорт сталі ставить під загрозу українську металургію: якими будуть наслідки

Українська металургія, яка працює під постійними російськими ударами та в умовах фактичної блокади морського експорту, зіткнулася з новою загрозою – торговельними обмеженнями з боку Євросоюзу. Нові правила можуть скоротити експорт української сталі до ЄС орієнтовно на 1,3 млн тонн на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у Fortune.

Повернення квот та заблоковані порти

У липні 2026 року Євросоюз скоротив квоти на імпорт української сталі на 60%. Генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков наголосив, що для українських виробників європейський ринок фактично залишився єдиним доступним через проблеми з морською логістикою.

"Якщо порівняти квоти, виділені Україні цього року, з торішніми обсягами постачання, то скорочення становить 60%. І це за умов заблокованих портів, коли у нас буквально не залишилося жодної альтернативи", - сказав він.

За словами гендиректора "Метінвест", після початку повномасштабного вторгнення ЄС скасував обмеження для української сталі, розуміючи, що через блокаду портів європейський напрямок став єдиним доступним.

Однак у першій половині 2026 року квоти повернули, фактично прирівнявши Україну до інших країн поза межами Євросоюзу.

"При цьому взагалі не врахували виняткових умов, у яких ми опинилися через проблеми з логістикою, енергопостачанням і забезпеченістю персоналом. На мою думку, за цих обставин такий підхід був надто жорстким", - пояснив Риженков.

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Глибока криза галузі та ризики для виробництва

Зазначається, що нові обмеження ЄС накладаються на вже глибоку кризу в українському гірничо-металургійному комплексі. За період 2021-2025 років показники галузі істотно впали:

Виробництво сталі: скоротилося з 21 млн до 7,4 млн тонн

скоротилося з 21 млн до 7,4 млн тонн Експорт: впав із 22 млрд доларів до 6 млрд доларів

впав із 22 млрд доларів до 6 млрд доларів Податкові надходження: зменшилися з 3,5 млрд доларів до 870 млн доларів

"Без ринку, на якому можна продавати продукцію, майбутнього фактично немає", - наголошує експерт.

Він пояснив, що металургійні підприємства потребують високого завантаження потужностей та довгострокових ринків збуту, що за нинішніх умов забезпечити практично неможливо.

Також він відповів, чи може Україна взагалі втратити сталеливарне виробництво - "Якщо нічого не робити, це майже неминуче".

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Втрати бюджету та переговори з Брюсселем

Наразі переговори України з ЄС щодо перегляду квот тривають. За даними видання, у Брюсселі визнають винятковість ситуації, в якій опинилася українська економіка, однак чинні обмеження поки залишаються в силі.

Водночас криза в металургії вже суттєво позначається на державних фінансах. За дев’ять місяців 2026 року бюджет України недоотримав близько 49,5 млрд грн податків.

До кінця року через зупинку металургійних потужностей втрати можуть зрости до 70 млрд грн, а за песимістичним сценарієм – сягнути 100 млрд грн.