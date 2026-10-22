Падение ВВП на 2,4%: экономика Украины отреагировала на остановку металлургических комбинатов

Удар по промышленности и транспорту

Больше всего последствия кризиса заметны в промышленности. Перерабатывающая отрасль в сентябре сократилась на 7%, в первую очередь из-за резкого падения металлургического производства после остановки ключевых производителей стали в результате российских атак.

В августе Россия усилила удары по металлургическим предприятиям. После баллистического удара 11 августа остановилась "Запорожсталь", а 25 сентября "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил об остановке меткомбината до завершения войны. В сентябре ситуация дошла до того, что в течение одной недели в Украине не было выплавлено ни одной тонны стали – впервые за сто лет.

Параллельно резко просела добывающая промышленность – на 12,3%. Одной из главных причин явилось сокращение добычи железной руды, непосредственно связанной с уменьшением металлургического производства и проблемами с экспортом.

Еще сильнее рухнул транспорт – на 20%. Из-за фактической блокировки портов Большой Одессы грузы приходится переориентировать на более дорогие и ограниченные альтернативные маршруты. При этом автомобильный транспорт не может полностью заменить море, а железная дорога имеет свои логистические ограничения.

Таким образом, проблемы металлургии уже распространились на сопредельные сектора – добычу, транспорт и торговлю. В торговле валовая добавленная стоимость в сентябре сократилась на 5,5%, в том числе из-за падения экспорта.

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Прогнозы ИЭД до конца года

По итогам 2026 года ИЭД ожидает падения реального ВВП примерно на 0,5%. В институте предупреждают, что показатель еще может быть пересмотрен, поскольку ситуация в октябре выглядит хуже.

Таким образом, последствия остановки металлургии уже перестали быть проблемой только отдельной отрасли. Сокращение производства стали тянет вниз добычу, экспорт, транспорт и, наконец, общий показатель экономики.

При худшем сценарии, если металлургические предприятия длительное время не возобновят работу, потери экономики могут быть значительно больше, и потенциально могут достичь 6,5-7% ВВП.