Падіння військового літака у Бангладеші: кількість загиблих та постраждалих зросла

Причини падіння літака

Згідно з даними Збройних сил Бангладешу, авіакатастрофа сталась через механічні несправності після зльоту тренувального літака, який виконував навчальне завдання.

Літак F-7 вилетів з авіабази ВПС у столиці Дакка близько о 10:00 за київським часом й вже незабаром впав у районі Уттара. Пілот, який теж загинув у авіакатастрофі, намагався скерувати літак в менш населену місцевість міста.

Скільки жертв

Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 27 людей, серед яких близько 17 дітей.

Також відомо про те, що щонайменше 170 осіб отримали поранення. Більшість постраждалих, як повідомив один з місцевих лікарів, діти віком від 10 до 15 років. Багато хто з них отримав опіки від авіаційного палива.

До лікарні були доставлені більше 50 людей, багато з них перебувають у критичному стані.