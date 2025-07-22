Падіння військового літака у Бангладеші: кількість загиблих та постраждалих зросла

Кількість жертв падіння тренувального літака Військово-повітряних сил (ВПС) Бангладешу на столичну школу зросла до щонайменше 27.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Згідно з даними Збройних сил Бангладешу, авіакатастрофа сталась через механічні несправності після зльоту тренувального літака, який виконував навчальне завдання.
Літак F-7 вилетів з авіабази ВПС у столиці Дакка близько о 10:00 за київським часом й вже незабаром впав у районі Уттара. Пілот, який теж загинув у авіакатастрофі, намагався скерувати літак в менш населену місцевість міста.
Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 27 людей, серед яких близько 17 дітей.
Також відомо про те, що щонайменше 170 осіб отримали поранення. Більшість постраждалих, як повідомив один з місцевих лікарів, діти віком від 10 до 15 років. Багато хто з них отримав опіки від авіаційного палива.
До лікарні були доставлені більше 50 людей, багато з них перебувають у критичному стані.
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