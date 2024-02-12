Падіння уламків та пожежа. В ЗСУ розповіли про нічну дронову атаку на півдні України

На півдні України цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були збиті 5 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на об'єкті інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Військові зазначили, що в зоні своєї відповідальності збивали російські ударні дрони у двох областях: Миколаївській та Вінницькій. У першій були ліквідовані чотири "Шахеди", а в іншій - один.

"Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

В Силах оборони півдня додали, що ніхто з людей не постраждав.

Загалом ворожу дронову атаку на півдні країни відбивали протягом понад 3,5 години.

Де саме сталася пожежа, у повідомленні військових не уточнюється.

Нічний удар дронами і ракетами по Україні

Нагадаємо, минулого вечора і цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет - війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.

Пізно ввечері 11 лютого під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів уже вранці глава ОВА Сергій Лисак, в результаті на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку вже загасили. Без світла у Павлоградському районі залишаються майже 30 тисяч абонентів, а без води в Тернівці - 10 тисяч.

У Харкові також ввечері у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ були збилі 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.