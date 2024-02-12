ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Падіння уламків та пожежа. В ЗСУ розповіли про нічну дронову атаку на півдні України

Понеділок 12 лютого 2024 08:19
UA EN RU
Падіння уламків та пожежа. В ЗСУ розповіли про нічну дронову атаку на півдні України Фото: стали відомі наслідки російської дронової атаки на південь України (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

На півдні України цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були збиті 5 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на об'єкті інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Військові зазначили, що в зоні своєї відповідальності збивали російські ударні дрони у двох областях: Миколаївській та Вінницькій. У першій були ліквідовані чотири "Шахеди", а в іншій - один.

"Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

В Силах оборони півдня додали, що ніхто з людей не постраждав.

Загалом ворожу дронову атаку на півдні країни відбивали протягом понад 3,5 години.

Де саме сталася пожежа, у повідомленні військових не уточнюється.

Нічний удар дронами і ракетами по Україні

Нагадаємо, минулого вечора і цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет - війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.

Пізно ввечері 11 лютого під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів уже вранці глава ОВА Сергій Лисак, в результаті на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку вже загасили. Без світла у Павлоградському районі залишаються майже 30 тисяч абонентів, а без води в Тернівці - 10 тисяч.

У Харкові також ввечері у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ були збилі 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Вінницька область Збройні сили України Атака дронів
NEWS
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги