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Падіння уламків ракети РФ у Києві: кількість постраждалих знову збільшилася

Фото: у Києві збільшилася кількість постраждалих через ворожу ракетну атаку (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Володимир Костирін

У Києві за оновленими даними кількість постраждалих через сьогоднішню російську ракетну атаку й падіння уламків ворожої цілі збільшилася вже до 6 людей. Перед тим було відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка.

За словами мера столиці Віталія Кличка, медики розповіли, що серед постраждалих у будинку в Оболонському районі міста, куди влучили уламки ракети: 

  • 4 жінки, 
  • дівчинка 11 років,
  • 1 чоловік.

"Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим - надали допомогу на місці", - додав він.

Мер уточнив, що усі постраждалі - з гострою реакцією на стрес.

Ракетний удар РФ по Києву 30 червня

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері у Києві, а також у північних областях, була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу. Після цього в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про, ймовірно, крилату ракету, яка летіла в бік столиці. Згодом представники влади Києва повідомили про роботу протиповітряної оборони в Київській області.

Пізніше мер столиці Кличко розповів, що в місті в Оболонський район вирушили екстрені служби. Як з'ясувалося, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку. Спочатку було відомо про двох потерпілих.

В поліції Київської області розповіли, що внаслідок падіння уламків ракети в одному з населених пунктів регіону є постраждалі, також пошкоджені будівлі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що російські загарбники своєю сьогоднішньою атакою на Київ намагалася розвідати методи і засоби, аби вразити столицю.

 

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обстріл КиєваРакетний удар