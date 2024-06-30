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Падение обломков ракеты РФ в Киеве: количество пострадавших снова увеличилось

Фото: в Киеве увеличилось количество пострадавших из-за вражеской ракетной атаки (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве по обновленным данным количество пострадавших из-за сегодняшней российской ракетной атаки и падения обломков вражеской цели увеличилось уже до 6 человек. Перед этим было известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, медики рассказали, что среди пострадавших в доме в Оболонском районе города, куда попали обломки ракеты:

  • 4 женщины,
  • девочка 11 лет,
  • 1 мужчина.

"Одну пожилую женщину госпитализировали. Всем другим - оказали помощь на месте", - добавил он.

Мэр уточнил, что все пострадавшие - с острой реакцией на стресс.

Ракетный удар РФ по Киеву 30 июня

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Киеве, а также в северных областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. После этого в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о, вероятно, крылатой ракете, летевшей в сторону столицы. Впоследствии представители властей Киева сообщили о работе противовоздушной обороны в Киевской области.

Позже мэр столицы Кличко рассказал, что в городе в Оболонский район отправились экстренные службы. Как выяснилось, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку. Сначала было известно о двух пострадавших.

В полиции Киевской области рассказали, что в результате падения обломков ракеты в одном из населенных пунктов региона пострадали, также повреждены здания.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что российские захватчики своей сегодняшней атакой на Киев пытались разведать методы и средства, чтобы поразить столицу.

 

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