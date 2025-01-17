Падіння уламків дронів у Київській області: поліція показала фото наслідків

Обстріл України

Ввечері, 16 січня, росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників по Україні. О 22:45 у Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони (ППО). Відбій в регіоні оголосили близько о пів на першу ночі 17 січня.

Вдень напередодні у Києві, під час чергової атаки, уламки дронів впали у п'ятьох районах столиці.

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