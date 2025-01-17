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Падение обломков дронов в Киевской области: полиция показала фото последствий

Фото: полиция показала фото с последствиями падения обломков дронов в Киевской области (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников. Известно о пострадавшем ребенке и разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

В результате падения обломков:

  • поврежден частный дом;
  • поврежден автомобиль;
  • произошел пожар в двухэтажном помещении, в котором расположены заведения общественного питания. Пожарные уже ликвидировали огонь.
 

Фото: полиция показала фото с последствиями падения обломков дронов в Киевской области (t.me/kyivregionpolice)

В частности ранение ноги получил 12-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники.

Обстрел Украины

Вечером, 16 января, россияне запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине. В 22:45 в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны (ПВО). Отбой в регионе объявили около половины первого ночи 17 января.

Днем накануне в Киеве, во время очередной атаки, обломки дронов упали в пяти районах столицы.

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Киевская область