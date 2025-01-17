Падение обломков дронов в Киевской области: полиция показала фото последствий

Обстрел Украины

Вечером, 16 января, россияне запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине. В 22:45 в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны (ПВО). Отбой в регионе объявили около половины первого ночи 17 января.

Днем накануне в Киеве, во время очередной атаки, обломки дронов упали в пяти районах столицы.

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