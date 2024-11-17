Падіння уламків біля "Сільпо" та постраждалі. Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ

Після 1:00 в Києві греміли вибухи. Мер повідомив, що в столиці працюють сили ППО. Пізніше стало відомо, що зокрема, у Печерському районі, палає дах житлового будинку.

Наразі пошкодження через падіння уламків дронів та ракет зафіксовані у чотирьох районах.

Печерський район

У Печерськом районі пожежа на даху житлового будинку. Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БПЛА. Попередньо, в квартирі на 4 поверсі пошкоджені стіна та стеля.

"У будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.

У Печерському районі почалася пожежа на даху житлового будинку (facebook.com/DSNSKyiv)

Голосіївський район

У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.

Деснянський та Дніпровський райони

У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо беспілотника на відкритій місцевості. А також - на дах недобудови .

У Дніпровський районі, на Русанівці, уламки дрона впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму.

"Наразі без руйнувань та постраждалих", - зазначив Кличко.