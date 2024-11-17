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Падение обломков возле "Сильпо" и пострадавшие. Что известно о последствиях атаки РФ на Киев

Фото: появились данные о последствиях атаки рФ на Киев (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

17 ноября РФ массированно атаковала Украину. В частности, в Киеве обломки дронов и ракет упали возле парка и супермаркета "Сильпо", есть пострадавшие.

РБК-Украина собрало все, что известно про последствия атаки на Киев на сейчас.

После 1:00 в Киеве гремели взрывы. Мэр сообщил, что в столице работают силы ПВО. Позже стало известно, что в частности, в Печерском районе, пылает крыша жилого дома.

В настоящее время повреждения из-за падения обломков дронов и ракет зафиксированы в четырех районах.

Печерский район

В Печерском районе пожар на крыше жилого дома. Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БПЛА. Предварительно, в квартире на 4 этаже повреждены стена и потолок.

"В доме в Печерском районе, откуда госпитализировали одну женщину, еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте", - отметил Кличко.

 

В Печерском районе начался пожар на крыше жилого дома (facebook.com/DSNSKyiv)

Голосеевский район

В Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо". Предварительно разрушений и пострадавших нет.

Деснянский и Днепровский районы

В Деснянском районе произошло падение обломков предварительно беспилотника на открытой местности. А также - на крышу недостроя.

В Днепровском районе, на Русановке, обломки дрона упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем.

"В настоящее время без разрушений и пострадавших", - отметил Кличко.

Массированный удар РФ по Украине

17 ноября РФ устроила массированный комбинированный удар по Украине с использованием ракет и дронов. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Павлограде, Виннице, Николаеве, Ровно, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской областях. В большинстве из регионов работала ПВО.

В частности, под ракетным ударом оказалось Ровно. В Николаеве оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. На данный момент один человек погиб, еще шесть пострадали. В части регионов, в том числе и в Киеве уже ввели экстренные отключения света.

При подготовке материала использовались источники: Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

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