Падение обломков возле "Сильпо" и пострадавшие. Что известно о последствиях атаки РФ на Киев

После 1:00 в Киеве гремели взрывы. Мэр сообщил, что в столице работают силы ПВО. Позже стало известно, что в частности, в Печерском районе, пылает крыша жилого дома.

В настоящее время повреждения из-за падения обломков дронов и ракет зафиксированы в четырех районах.

Печерский район

В Печерском районе пожар на крыше жилого дома. Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БПЛА. Предварительно, в квартире на 4 этаже повреждены стена и потолок.

"В доме в Печерском районе, откуда госпитализировали одну женщину, еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте", - отметил Кличко.

В Печерском районе начался пожар на крыше жилого дома (facebook.com/DSNSKyiv)

Голосеевский район

В Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо". Предварительно разрушений и пострадавших нет.

Деснянский и Днепровский районы

В Деснянском районе произошло падение обломков предварительно беспилотника на открытой местности. А также - на крышу недостроя.

В Днепровском районе, на Русановке, обломки дрона упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем.

"В настоящее время без разрушений и пострадавших", - отметил Кличко.