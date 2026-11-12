Падение российского дрона на дорогу в Киеве: появились фото последствий
14:31 12.11.2026 Чт
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Фото: последствия падения российского дрона на дорогу в Киеве (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Днем 12 ноября обломки российского дрона упали на проезжую часть дороги в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В результате падения дрона пострадал один человек.
На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.
Поврежден пассажирский автобус.
Фото: ГСЧС
Напомним, в Киеве днем 12 ноября после падения дрона загорелись авто и автобус. Один человек пострадал. Для столицы это была уже вторая атака в день.