ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Падіння продажів в збитки: "Метінвест" Ахметова відзвітував про роботу у першому півріччі-2025

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 15:08
UA EN RU
Падіння продажів в збитки: "Метінвест" Ахметова відзвітував про роботу у першому півріччі-2025 Фото: "Метінвест" відзвітував про роботу у першому півріччі 2025 року (metinvestholding.com)
Автор: Сергій Новіков

У першому півріччі 2025 року група "Метінвест" Ріната Ахметова зафіксувала збиток на рівні 58 млн доларів проти 179 млн доларів прибутку за аналогічний період 2024-го. Виручка компанії скоротилася на 13% р./р., до 3,55 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Головною причиною збитків стало припинення роботи "Метінвест Покровськвугілля", що позбавило компанію власного коксівного вугілля і послабило вертикальну інтеграцію. Додатковим тиском стали зупинка Інгулецького ГЗК та падіння світових цін на сталь і руду.

Найбільш помітно просіли показники в Україні: продажі впали на 16% р./р., до 1,13 млрд доларів. Це пояснюється відсутністю реалізації коксівного вугілля та здешевленням продукції. Частка України у структурі доходів знизилася до 32%. На зовнішніх ринках виручка впала на 12% р./р. - до 2,43 млрд доларів: у Європі на 13% р./р. через падіння цін і відвантажень окатків та концентрату, натомість у Північній Америці - зростання на 20% р./р. завдяки різкому збільшенню експорту чавуну.

За сегментами найбільше просів гірничодобувний бізнес - на 30% р./р., до 1,13 млрд доларів. В металургійному сегменті скорочення склало лише 2% - до 2,43 млрд доларів, утримавшись завдяки продажам напівфабрикатів і готової продукції. Показник EBITDA знизився вдвічі - до 339 млн доларів. Додатковим негативним фактором стало 62 млн доларів збитку від американського активу United Coal, який визнано непрофільним і виставлено на продаж.

Попри складне середовище, "Метінвест" зосередився на оптимізації витрат і скороченні боргового навантаження. З початку року борг зменшено на 133 млн доларів, а євробонди-2025 погашені повністю. Капітальні інвестиції скоротились на 28% р./р., до 91 млн доларів, з акцентом на підтримку виробництва та енергоефективні проєкти.

Менеджмент визнає, що фінансова стійкість компанії перебуває під тиском, однак ключові активи в Україні (поза зонами активних бойових дій) продовжують працювати, а диверсифікація ринків збуту частково пом’якшує втрати від війни та падіння цін.

Нагадаємо, компанія стала однією з найбільш постраждалих в Україні під час війни: вона втратила окуповані комбінати в Маріуполі ("Азовсталь", ММКІ), Авдіївці, та призупинила роботу єдиної в Україні шахти з коксівним вугіллям біля Покровська, через наближення окупантів до міста.

Як відомо, за перше півріччя "Метінвест" заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 млрд грн.

"Метінвест" входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд грн в інвестиційні проекти в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Рінат Ахметов
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії