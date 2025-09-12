Падіння продажів в збитки: "Метінвест" Ахметова відзвітував про роботу у першому півріччі-2025

У першому півріччі 2025 року група "Метінвест" Ріната Ахметова зафіксувала збиток на рівні 58 млн доларів проти 179 млн доларів прибутку за аналогічний період 2024-го. Виручка компанії скоротилася на 13% р./р., до 3,55 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Головною причиною збитків стало припинення роботи "Метінвест Покровськвугілля", що позбавило компанію власного коксівного вугілля і послабило вертикальну інтеграцію. Додатковим тиском стали зупинка Інгулецького ГЗК та падіння світових цін на сталь і руду.

Найбільш помітно просіли показники в Україні: продажі впали на 16% р./р., до 1,13 млрд доларів. Це пояснюється відсутністю реалізації коксівного вугілля та здешевленням продукції. Частка України у структурі доходів знизилася до 32%. На зовнішніх ринках виручка впала на 12% р./р. - до 2,43 млрд доларів: у Європі на 13% р./р. через падіння цін і відвантажень окатків та концентрату, натомість у Північній Америці - зростання на 20% р./р. завдяки різкому збільшенню експорту чавуну.

За сегментами найбільше просів гірничодобувний бізнес - на 30% р./р., до 1,13 млрд доларів. В металургійному сегменті скорочення склало лише 2% - до 2,43 млрд доларів, утримавшись завдяки продажам напівфабрикатів і готової продукції. Показник EBITDA знизився вдвічі - до 339 млн доларів. Додатковим негативним фактором стало 62 млн доларів збитку від американського активу United Coal, який визнано непрофільним і виставлено на продаж.

Попри складне середовище, "Метінвест" зосередився на оптимізації витрат і скороченні боргового навантаження. З початку року борг зменшено на 133 млн доларів, а євробонди-2025 погашені повністю. Капітальні інвестиції скоротились на 28% р./р., до 91 млн доларів, з акцентом на підтримку виробництва та енергоефективні проєкти.

Менеджмент визнає, що фінансова стійкість компанії перебуває під тиском, однак ключові активи в Україні (поза зонами активних бойових дій) продовжують працювати, а диверсифікація ринків збуту частково пом’якшує втрати від війни та падіння цін.