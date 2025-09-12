Падение продаж в убытки: "Метинвест" Ахметова отчитался о работе в первом полугодии-2025
В первом полугодии 2025 года группа "Метинвест" Рината Ахметова зафиксировала убыток на уровне 58 млн долларов против 179 млн долларов прибыли за аналогичный период 2024-го. Выручка компании сократилась на 13% г./г., до 3,55 млрд долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.
Главной причиной убытков стало прекращение работы "Метинвест Покровскуголь", что лишило компанию собственного коксующегося угля и ослабило вертикальную интеграцию. Дополнительным давлением стали остановка Ингулецкого ГОКа и падение мировых цен на сталь и руду.
Наиболее заметно просели показатели в Украине: продажи упали на 16% г/г, до 1,13 млрд долларов. Это объясняется отсутствием реализации коксующегося угля и удешевлением продукции. Доля Украины в структуре доходов снизилась до 32%. На внешних рынках выручка упала на 12% г./г. - до 2,43 млрд долларов: в Европе на 13% г./г. из-за падения цен и отгрузок окатышей и концентрата, зато в Северной Америке - рост на 20% г./г. благодаря резкому увеличению экспорта чугуна.
По сегментам больше всего просел горнодобывающий бизнес - на 30% г./г., до 1,13 млрд долларов. В металлургическом сегменте сокращение составило лишь 2% - до 2,43 млрд долларов, удержавшись благодаря продажам полуфабрикатов и готовой продукции. Показатель EBITDA снизился вдвое - до 339 млн долларов. Дополнительным негативным фактором стало 62 млн долларов убытка от американского актива United Coal, который признан непрофильным и выставлен на продажу.
Несмотря на сложную среду, "Метинвест" сосредоточился на оптимизации расходов и сокращении долговой нагрузки. С начала года долг уменьшен на 133 млн долларов, а евробонды-2025 погашены полностью. Капитальные инвестиции сократились на 28% г/г, до 91 млн долларов, с акцентом на поддержку производства и энергоэффективные проекты.
Менеджмент признает, что финансовая устойчивость компании находится под давлением, однако ключевые активы в Украине (вне зон активных боевых действий) продолжают работать, а диверсификация рынков сбыта частично смягчает потери от войны и падения цен.
Напомним, компания стала одной из наиболее пострадавших в Украине во время войны: она потеряла оккупированные комбинаты в Мариуполе ("Азовсталь", ММКИ), Авдеевке, и приостановила работу единственной в Украине шахты с коксующимся углем возле Покровска, из-за приближения оккупантов к городу.
Как известно, за первое полугодие "Метинвест" заплатил почти 10 млрд грн налогов в бюджет Украины. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра достигла уже более 60 млрд грн.
"Метинвест" входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд грн в инвестиционные проекты в Украине.