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"Метінвест" Ахметова заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України за півроку

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 12:09
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"Метінвест" Ахметова заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України за півроку Фото: "Метінвест" Ахметова заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України за півроку (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, компанія "Метінвест" у I півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення компанії.

У трійці найбільших за обсягом відрахувань - плата за користування надрами, що становить 2,5 млрд грн, єдиний соціальний внесок у розмірі 1,7 млрд грн, і 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-червні 2025 року перерахували 670 млн грн податку на прибуток та 328 млн грн екологічного податку. Військовий збір за І півріччя цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року — до 472 млн грн, а плата за землю - на 5%, до 659 млн грн.

"У час війни сплата податків - наш прямий внесок у захист і відновлення країни. Фінансова відповідальність бізнесу - джерело сили для армії, медицини, освіти та мільйонів українських родин. Ми навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи - працювати попри загрози, підтримувати економіку, допомагати фронту", - каже генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Як відомо, у 2024 році компанія "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 мільярдів грн.

Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проекти в Україні.

Крім того, з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн.

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