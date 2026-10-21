Без падіння в океан: SpaceX вперше поверне на Землю весь комплекс Starship

SpaceX планує вперше спіймати у повітрі одразу обидва ступені Starship - гігантську ракету Super Heavy та сам космічний корабель. Ілон Маск заявив, що таку спробу можуть здійснити вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Що відомо про плант та оцінку ризиків?

Під час звіту про фінансові результати компанії за третій квартал Маск назвав майбутню спробу "поворотним віховим моментом для людської цивілізації".

Конструкція вежі Mechazilla оснащена спеціальними механічними важелями, які мають захопити 120-метровий комплекс під час вертикального зниження.

Засновник SpaceX зауважив, що хоча успіх у перших польотах не гарантований, імовірність вдалої посадки є досить високою.

Якщо ж випробування завершиться невдачею, компанія має графік регулярних запусків до кінця року, а в майбутньому програму прискорять.

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Що відомо про Starship?

Двоступенева система Starship складається з прискорювача Super Heavy та верхнього ступеня - власне корабля Starship. Працюючи на рідкому метані та рідкому кисні, двигуни Raptor забезпечують виведення масивних вантажів на орбіту.

Під час попереднього випробувального польоту минулого місяця ракета досягла кількох важливих цілей:

вивела корабель на орбіту Землі;

вперше розгорнула на орбіті супутники Starlink нового покоління V3.

Попри успіхи, політ супроводжувався технічними труднощами: один із двигунів Raptor передчасно вимкнувся під час підйому ракети. Через це тривалість місії скоротили з запланованих 10 годин до 3, обмежившись двома обертами навколо Землі.

Тоді Super Heavy здійснив м'яку посадку у Мексиканській затоці, а сам корабель Starship після сходження з орбіти впав у Тихому океані на північ від Гаваїв.

Жодну з частин тоді не відновлювали, однак майбутня місія має це змінити.