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Без падения в океан: SpaceX впервые вернет на Землю весь комплекс Starship

15:17 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Без падения в океан: SpaceX впервые вернет на Землю весь комплекс Starship Маск обещает полностью сохранить систему Starship (коллаж: РБК-Украина)
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SpaceX планирует впервые поймать в воздухе сразу обе ступени Starship - гигантскую ракету Super Heavy и сам космический корабль. Илон Маск заявил, что такую попытку могут предпринять уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Что известно о планте и оценке рисков?

В ходе отчета о финансовых результатах компании за третий квартал Маск назвал предстоящую попытку "возвратным веховым моментом для человеческой цивилизации".

Конструкция башни Mechazilla оснащена специальными механическими рычагами, которые должны захватить 120-метровый комплекс во время вертикального понижения.

Основатель SpaceX отметил, что хотя успех в первых полетах не гарантирован, вероятность удачной посадки достаточно высока.

Если же испытание завершится неудачей, у компании есть график регулярных запусков до конца года, а в будущем программа будет ускорена.

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Что известно о Starship?

Двухступенчатая система Starship состоит из ускорителя Super Heavy и верхней ступени – собственно корабля Starship. Работая на жидком метане и жидком кислороде, двигатели Raptor обеспечивают вывод массивных грузов на орбиту.

Во время предыдущего испытательного полета в прошлом месяце ракета достигла нескольких важных целей:

  • вывела корабль на орбиту Земли;
  • впервые развернула на орбите спутники Starlink нового поколения V3.

Несмотря на успехи, полет сопровождался техническими трудностями: один из двигателей Raptor преждевременно отключился при подъеме ракеты. Поэтому продолжительность миссии сократили с запланированных 10 часов до 3, ограничившись двумя оборотами вокруг Земли.

Тогда Super Heavy совершил мягкую посадку в Мексиканском заливе, а сам корабль Starship после схождения с орбиты упал в Тихом океане к северу от Гавайев.

Ни одна из частей тогда не восстанавливалась, однако предстоящая миссия должна это изменить.

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