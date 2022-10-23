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Падение самолета на многоэтажку в Ейске: в сети появилось новое шокирующее видео

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Воскресенье 23 октября 2022 11:56
Падение самолета на многоэтажку в Ейске: в сети появилось новое шокирующее видео Фото: падение самолета на многоэтажку в Ейске (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно, 17 октября, в жилой дом российского города Ейск упал военный самолет. В результате трагедии погибли 15 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 7х7.

Самолет упал на 9-ти этажное здание.

Согласно заявлению Министерства обороны России, самолет потерпел крушение во время набора высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета", - пояснили в ведомстве.

Как отмечает 7х7, в результате трагедии погибли 15 человек и более 20 жителей пострадали.

Напомним, РБК-Украина публиковало и другие видео падения военного самолета в Ейске.

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