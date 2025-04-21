Падіння Костюк та прогрес Світоліної після тріумфу в Руані: українки в рейтингу WTA

Офіційно рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками тижня ще не оновився. Зміни зафіксують після сьогоднішнього фіналу турніру WTA 500 у німецькому Штутгарті, де о 14:00 за Києвом зійдуться "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко та Єлена Остапенко з Латвії. Проте, цей результат вплине лише на розподіл місць у топ-10. А про становище українок можна говорити вже зараз.

Світоліна здолала у фіналі в Руані Ольгу Даниловіч з Сербії (6:4, 7:6) та завоювала вже 18-й титул у кар'єрі. Він став першим для 30-річної українки за два роки. Перед цим лідер вітчизняного жіночого тенісу тріумфувала також у Франції – виграла турнір у Страсбурзі в травні 2023 року.

Вперше у кар'єрі Світоліній вдалося виграти турнір без жодного програного сету. Разом із трофеєм українська тенісистка отримала чек на 31 565 євро призових, а також 250 залікових очок. Це дозволило їй піднятися у світовому табелі про ранги на одну сходинку та посісти 17-те місце.

Світоліна зміцнила свій статус першої ракетки України. Тим більше, що головна її переслідувачка – Марта Костюк за підсумками тижня сильно втратила. Як ми повідомляли, відмова від виступів у Штутгарті коштувала 22-річній спортсменці дуже дорого: вона не захистила очки за вихід у фінал минулого року, тож втратила у рейтингу аж 11 позицій. Костюк вилетіла з топ-30 і тепер є 36-ю ракеткою світу.

Щодо інших українок. Даяна Ястремська, яка вперше подолала кваліфікацію у Штутгарті, але програла на відмові стартовий матч у основі, залишилась на 46-й позиції. Ангеліна Калініна, програвши Світоліній в 1/8 фіналу в Руані, скотилась на дев'ять рядків і тепер 74-та.

З приємних новин – повернення до топ-100 Юлії Стародубцевої. Вона поступилась у кваліфікації в Штутгарті, але через ще більш невдалі виступи найближчих конкуренток додала чотири позиції та опинилась на 99-й сходинці.

Українки в рейтингу WTA, топ-10

17 (+1). Еліна Світоліна

36 (-11). Марта Костюк

46. Даяна Ястремська

74 (-9). Ангеліна Калініна

99 (+4). Юлія Стародубцева

147 (-8). Дарія Снігур

223 (-7). Анастасія Соболєва

241 (-2). Леся Цуренко

247 (+1). Валерія Страхова

259 (+4). Олександра Олійникова

Наступним змаганням для шести найкращих гравчинь країни стане ґрунтовий турнір WTA 1000 в Мадриді. Світоліна і Костюк розпочнуть змагання в статусі сіяних, Ястремська з Калініною – несіяні, але стартують у основі, Стародубцева та Снігур – спробують пробитися в головну сітку через кваліфікацію.