Падение Костюк и прогресс Свитолиной после триумфа в Руане: украинки в рейтинге WTA
Одержав победу на турнире WTA 250 во французском Руане, первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала шаг вверх в мировом рейтинге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на live-tennis.eu.
Официально рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам недели еще не обновился. Изменения зафиксируют после сегодняшнего финала турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, где в 14:00 по Киеву сойдутся "нейтральная" белоруска Арина Соболенко и Елена Остапенко из Латвии. Однако, этот результат повлияет только на распределение мест в топ-10. А о положении украинок можно говорить уже сейчас.
Свитолина одолела в финале в Руане Ольгу Данилович из Сербии (6:4, 7:6) и завоевала уже 18-й титул в карьере. Он стал первым для 30-летней украинки за два года. Перед этим лидер отечественного женского тенниса триумфовала также во Франции - выиграла турнир в Страсбурге в мае 2023 года.
Впервые в карьере Свитолиной удалось выиграть турнир без единого проигранного сета. Вместе с трофеем украинская теннисистка получила чек на 31 565 евро призовых, а также 250 зачетных очков. Это позволило ей подняться в мировой табели о рангах на одну ступеньку и занять 17-е место.
Свитолина укрепила свой статус первой ракетки Украины. Тем более, что главная ее преследовательница - Марта Костюк по итогам недели сильно потеряла. Как мы сообщали, отказ от выступлений в Штутгарте стоил 22-летней спортсменке очень дорого: она не защитила очки за выход в финал прошлого года, поэтому потеряла в рейтинге аж 11 позиций. Костюк вылетела из топ-30 и теперь является 36-й ракеткой мира.
Что касается других украинок. Даяна Ястремская, которая впервые преодолела квалификацию в Штутгарте, но проиграла на отказе стартовый матч в основе, осталась на 46-й позиции. Ангелина Калинина, проиграв Свитолиной в 1/8 финала в Руане, скатилась на девять строчек и теперь 74-я.
Из приятных новостей - возвращение в топ-100 Юлии Стародубцевой. Она уступила в квалификации в Штутгарте, но из-за еще более неудачных выступлений ближайших конкуренток добавила четыре позиции и оказалась на 99-й строчке.
Украинки в рейтинге WTA, топ-10
- 17 (+1). Элина Свитолина
- 36 (-11). Марта Костюк
- 46. Даяна Ястремская
- 74 (-9). Ангелина Калинина
- 99 (+4). Юлия Стародубцева
- 147 (-8). Дарья Снигур
- 223 (-7). Анастасия Соболева
- 241 (-2). Леся Цуренко
- 247 (+1). Валерия Страхова
- 259 (+4). Александра Олейникова
Следующим соревнованием для шести лучших игроков страны станет грунтовый турнир WTA 1000 в Мадриде. Свитолина и Костюк начнут соревнования в статусе сеяных, Ястремская с Калининой - несеяные, но стартуют в основе, Стародубцева и Снигур - попытаются пробиться в главную сетку через квалификацию.
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