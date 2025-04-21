Падение Костюк и прогресс Свитолиной после триумфа в Руане: украинки в рейтинге WTA

Официально рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам недели еще не обновился. Изменения зафиксируют после сегодняшнего финала турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, где в 14:00 по Киеву сойдутся "нейтральная" белоруска Арина Соболенко и Елена Остапенко из Латвии. Однако, этот результат повлияет только на распределение мест в топ-10. А о положении украинок можно говорить уже сейчас.

Свитолина одолела в финале в Руане Ольгу Данилович из Сербии (6:4, 7:6) и завоевала уже 18-й титул в карьере. Он стал первым для 30-летней украинки за два года. Перед этим лидер отечественного женского тенниса триумфовала также во Франции - выиграла турнир в Страсбурге в мае 2023 года.

Впервые в карьере Свитолиной удалось выиграть турнир без единого проигранного сета. Вместе с трофеем украинская теннисистка получила чек на 31 565 евро призовых, а также 250 зачетных очков. Это позволило ей подняться в мировой табели о рангах на одну ступеньку и занять 17-е место.

Свитолина укрепила свой статус первой ракетки Украины. Тем более, что главная ее преследовательница - Марта Костюк по итогам недели сильно потеряла. Как мы сообщали, отказ от выступлений в Штутгарте стоил 22-летней спортсменке очень дорого: она не защитила очки за выход в финал прошлого года, поэтому потеряла в рейтинге аж 11 позиций. Костюк вылетела из топ-30 и теперь является 36-й ракеткой мира.

Что касается других украинок. Даяна Ястремская, которая впервые преодолела квалификацию в Штутгарте, но проиграла на отказе стартовый матч в основе, осталась на 46-й позиции. Ангелина Калинина, проиграв Свитолиной в 1/8 финала в Руане, скатилась на девять строчек и теперь 74-я.

Из приятных новостей - возвращение в топ-100 Юлии Стародубцевой. Она уступила в квалификации в Штутгарте, но из-за еще более неудачных выступлений ближайших конкуренток добавила четыре позиции и оказалась на 99-й строчке.

Украинки в рейтинге WTA, топ-10

17 (+1). Элина Свитолина

36 (-11). Марта Костюк

46. Даяна Ястремская

74 (-9). Ангелина Калинина

99 (+4). Юлия Стародубцева

147 (-8). Дарья Снигур

223 (-7). Анастасия Соболева

241 (-2). Леся Цуренко

247 (+1). Валерия Страхова

259 (+4). Александра Олейникова

Следующим соревнованием для шести лучших игроков страны станет грунтовый турнир WTA 1000 в Мадриде. Свитолина и Костюк начнут соревнования в статусе сеяных, Ястремская с Калининой - несеяные, но стартуют в основе, Стародубцева и Снигур - попытаются пробиться в главную сетку через квалификацию.