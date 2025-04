Ястремська відмовилась продовжувати гру на турнірі у Штутгарті (відео)

WTA 500, Штутгарт, 1/16 фіналу

Єлена Остапенко (Латвія) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:3, 3:0, відмова

Ястремська (№46 WTA) вперше в кар'єрі успішно пройшла сито відбору в Штутгарті, здолавши Ану Конюх з Хорватії (6:1, 6:4) та німкеню Еллу Зайдель (6:3, 6:3). До цього вона двічі поступалась у кваліфікації: у 2018 році у фіналі, а у 2023-му – в півфіналі.

Суперницею одеситки в першому колі основи стала 24-та у світі Єлена Остапенко з Латвії. Раніше вони двічі грали між собою, кожна мала в активі по перемозі.

Цього разу Остапенко взяла перший сет завдяки виграному очку на подачі українки. Вона ж одразу повела у другій партії. За рахунку 3:0 на користь латвійки Ястремська викликала лікаря, поскаржившись на погане самопочуття. Після консультацій з медиками вона вирішила не продовжувати матч. Остапенко підійшла до українки та справилася про її здоров'я, після чого тенісистки пішли з корту.

Wishing Yastremska a speedy recovery @JelenaOstapenk8 moves into the second round in Stuttgart.#Porschetennis pic.twitter.com/jUlLXNOKkb