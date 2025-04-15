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Ястремська відмовилась продовжувати гру на турнірі у Штутгарті (відео)

Штутгарт, Вівторок 15 квітня 2025 15:49
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Ястремська відмовилась продовжувати гру на турнірі у Штутгарті (відео) Фото: Даяна Ястремська (instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України Даяна Ястремська достроково завершила стартовий матч в основній сітці на турнірі WTA 500 в німецькому Штутгарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

WTA 500, Штутгарт, 1/16 фіналу

Єлена Остапенко (Латвія) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:3, 3:0, відмова

Ястремська (№46 WTA) вперше в кар'єрі успішно пройшла сито відбору в Штутгарті, здолавши Ану Конюх з Хорватії (6:1, 6:4) та німкеню Еллу Зайдель (6:3, 6:3). До цього вона двічі поступалась у кваліфікації: у 2018 році у фіналі, а у 2023-му – в півфіналі.

Суперницею одеситки в першому колі основи стала 24-та у світі Єлена Остапенко з Латвії. Раніше вони двічі грали між собою, кожна мала в активі по перемозі.

Цього разу Остапенко взяла перший сет завдяки виграному очку на подачі українки. Вона ж одразу повела у другій партії. За рахунку 3:0 на користь латвійки Ястремська викликала лікаря, поскаржившись на погане самопочуття. Після консультацій з медиками вона вирішила не продовжувати матч. Остапенко підійшла до українки та справилася про її здоров'я, після чого тенісистки пішли з корту.

Таким чином змагання залишилось без вітчизняних представників. Окрім Ястремської в Штутгарті мала грати Марта Костюк. Однак напередодні зустрічі з "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою в першому колі вона офіційно знялась з турніру.

Причина – травма, отримана в матчі за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг. Ця відмова позначиться на рейтингу Костюк, оскільки минулого року вона дійшла в Штутгарті до фіналу, а тепер – не зуміла захистити очки.

Раніше розповіли, як Світоліна вперше в історії вивела Україну в фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

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Теніс Даяна Ястремська Марта Костюк
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