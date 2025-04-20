Феноменальний виступ: українка Онофрійчук взяла 5 медалей на Кубку світу

Українські гімнастки зірвали овації на Кубку світу в Баку, виборовши шість нагород у різних дисциплінах. Особливо яскраво виступила Таїсія Онофрійчук, яка піднялася на п'єдестал п'ять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Зауважимо, що українську збірну з художньої гімнастики цього року представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

Українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українки здобули 6 медалей.

За даними НОК, азербайджанське Баку приймало другий етап Кубка світу з художньої гімнастики.

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Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Спортсмен здобув золоту медаль на паралельних брусах.

Ми також показували, як 18-річний український півзахисник Геннадій Синчук провів перший матч за канадський "Монреаль" у північноамериканській Major League Soccer (МЛС).

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