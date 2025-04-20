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Феноменальний виступ: українка Онофрійчук взяла 5 медалей на Кубку світу

Україна, Неділя 20 квітня 2025 17:11
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Феноменальний виступ: українка Онофрійчук взяла 5 медалей на Кубку світу Фото: українська гімнастка Таїсія Онофрійчук (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські гімнастки зірвали овації на Кубку світу в Баку, виборовши шість нагород у різних дисциплінах. Особливо яскраво виступила Таїсія Онофрійчук, яка піднялася на п'єдестал п'ять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

За даними НОК, азербайджанське Баку приймало другий етап Кубка світу з художньої гімнастики.

Феноменальний виступ: українка Онофрійчук взяла 5 медалей на Кубку світу

Українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українки здобули 6 медалей.

Таїсія Онофрійчук стала:

  • переможницею у вправах з м'ячем,
  • срібною призеркою багатоборства,
  • срібною призеркою у вправах з обручем,
  • срібною призеркою у вправах зі стрічкою,
  • бронзовою призеркою у вправах з булавами.

Нагороди збірної України:

  • "бронза" з багатоборства.

Зауважимо, що українську збірну з художньої гімнастики цього року представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

Наступний етап Кубка світу відбудеться в узбекистанському Ташкенті упродовж 25-27 квітня.

Новини спорту

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Спортсмен здобув золоту медаль на паралельних брусах.

Ми також показували, як 18-річний український півзахисник Геннадій Синчук провів перший матч за канадський "Монреаль" у північноамериканській Major League Soccer (МЛС).

Водночас в окремому матеріалі можна дізнатись про топ несподіваних зірок у футбольних клубах України.

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