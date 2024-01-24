ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: в мережі з'явилось відео

Середа 24 січня 2024 11:26
UA EN RU
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: в мережі з'явилось відео Фото: Іл-76 (рособоронекспорт)
Автор: Сергій Пишкін

В мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал 112.

Літак впав у селі Яблоново Корачанського району Бєлгородської області. Пізніше інформацію підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: в мережі з'явилось відео

Фото: Яблоново, Бєлгородська область (Wikipedia)

Наразі на місці події працюють екстрені служби й військові. Уламки літака розлетілись на кілька кілометрів.

Зокрема, як стверджує канал, попередньо, на борту літака перебували 63 людини. Внаслідок авіакатастрофи усі загинули.

Що відомо про Іл-76

Іл-76 є радянським важким військово-транспортним літаком, який розпочали експлуатувати ще у 1975 році. Зокрема він став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Країна-терорист використовує його для перекидання як особового складу, так і важкої техніки.

У ніч на 30 серпня 2023 року внаслідок атаки на аеродром у російському Пскові було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька. Як розповідав пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, авіабазу з повітряними суднами атакували безпілотники, які запустили з території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область ИЛ-76
NEWS
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні