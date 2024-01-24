Падение Ил-76 в Белгородской области: в сети появилось видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал 112 .

Самолет упал в селе Яблоново Корачанского района Белгородской области. Позже информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Яблоново, Белгородская область (Wikipedia)

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и военные. Обломки самолета разлетелись на несколько километров.

В частности, как утверждает канал, предварительно на борту самолета находились 63 человека. В результате авиакатастрофы все погибли.

Что известно об Ил-76

Ил-76 является советским тяжелым военно-транспортным самолетом, который начали эксплуатировать еще в 1975 году. В частности он стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем. Страна-террорист использует его для переброски как личного состава, так и тяжелой техники.

В ночь на 30 августа 2023 года в результате атаки на аэродром в российском Пскове были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько. Как рассказывал позже руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, авиабазу с воздушными судами атаковали беспилотники, которые запустили с территории РФ.