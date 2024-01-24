Падение Ил-76 в Белгородской области: в сети появилось видео
В сети появилось видео с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал 112.
Самолет упал в селе Яблоново Корачанского района Белгородской области. Позже информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: Яблоново, Белгородская область (Wikipedia)
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и военные. Обломки самолета разлетелись на несколько километров.
В частности, как утверждает канал, предварительно на борту самолета находились 63 человека. В результате авиакатастрофы все погибли.
Что известно об Ил-76
Ил-76 является советским тяжелым военно-транспортным самолетом, который начали эксплуатировать еще в 1975 году. В частности он стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем. Страна-террорист использует его для переброски как личного состава, так и тяжелой техники.
В ночь на 30 августа 2023 года в результате атаки на аэродром в российском Пскове были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько. Как рассказывал позже руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, авиабазу с воздушными судами атаковали беспилотники, которые запустили с территории РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.